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ضابط من شرطة دبي يقدم المساعدة القانونية والاجتماعية لعائلة "عبيدة"

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ضابط من شرطة دبي يقدم المساعدة القانونية والاجتماعية لعائلة "عبيدة" ضابط من شرطة دبي يقدم المساعدة القانونية والاجتماعية لعائلة "عبيدة"

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تخصيص ضابطا لتقدم المساعدة القانونية والاجتماعية لعائلة الطفل "عبيدة إبراهيم العقرباوي" ، مؤكدة أنها ستتابع إجراءات القضية وتطوراتها أمام النيابة العامة والمحاكم لحين صدور الحكم العادل من قبل القضاء

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من القيادة العامة لشرطة دبي لعائلة الطفل "عبيدة إبراهيم العقرباوي" ، حيث نقل الوفد  إلى والد الطفل تعازي ومواساة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية وموظفي شرطة دبي.

وأوضح العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان  ، أن الزيارة تأتي لتقديم واجب العزاء لعائلة والد الطفل "عبيدة" الذي قتل قبل أيام على يد مواطن أردني أثناء محاولة الأخير ارتكاب جريمة اعتداء جنسي بحقه، مؤكداً تكاتف حكومة وشعب الإمارات مع هذه العائلة على مصابها الجلل، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن شرطة دبي ستتابع إجراءات القضية وتطوراتها أمام النيابة العامة والمحاكم لحين صدور الحكم العادل من قبل القضاء.

وأكد العميد المر حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم المساعدة إلى عائلة الطفل، حيث خصصت ضابطاً لمتابعة كافة الإجراءات مع العائلة وتقديم العون والدعم والمساعدة لها في الجوانب القانونية والنفسية والإجتماعية التي تحتاجها خلال الفترة المقبلة وخلال مراحل القضية التي باتت قضية رأي عام.

ضم الوفد بالاضافة إلى العمية المر، كل من لعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، والعقيد أبو بكر الجسمي مدير الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد عارف باقر أهلي مدير مكتب ضمان الجودة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور سعيد المظلوم مدير إدارة خدمة المتعاملين في الإدارة العامة للجودة الشاملة وعدد من كبار ضباط الإدارتين.

 

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