أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

7يونيو.. نظر أولى جلسات استئناف ياسر القط على حكم حبسه عامًا

Google+ Print
7يونيو.. نظر أولى جلسات استئناف ياسر القط على حكم حبسه عامًا 7يونيو.. نظر أولى جلسات استئناف ياسر القط على حكم حبسه عامًا

الناشط ياسر القط – أرشيفية

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جُنح مستأنف المقطم، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة الـ ٧ من يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف الناشط السياسي ياسر القط، على حكم حبسه عام.

وجاء الحكم، على خلفية اتهامه بـترويج منشورات لـ(6 أبريل) ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع بالمقطم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة جُنح المقطم، برئاسة المستشار عماد الدين خليل، وسكرتاية علاء رزق، قد قضت في وقتٍ سابق بالحبس عامًا مع الشغل والنفاذ على الناشط السياسي ياسر القط.

وكان قد تم ضبط المتهم، وهو ويدعو للتظاهر، وارتكاب أعمال عنف احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود، وبحوزته مطبوعات لحركة ٦ أبريل تحث على العنف ضد الدولة، حسبما أفادت التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة لـ”القط”، ” التحريض على التظاهر، حيازة منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة، السعى لقلب نظام الحكم”.

وتبين من تحقيقات أجهزة الأمن أنه سبق اتهامه في القضية رقم 8429 لسنة 2014 تظاهر أمام الاتحادية، ليتم الإفراج عنه في 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية