7يونيو.. نظر أولى جلسات استئناف ياسر القط على حكم حبسه عامًا

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جُنح مستأنف المقطم، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة الـ ٧ من يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف الناشط السياسي ياسر القط، على حكم حبسه عام.

وجاء الحكم، على خلفية اتهامه بـترويج منشورات لـ(6 أبريل) ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بالمقطم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة جُنح المقطم، برئاسة المستشار عماد الدين خليل، وسكرتاية علاء رزق، قد قضت في وقتٍ سابق بالحبس عامًا مع الشغل والنفاذ على الناشط السياسي ياسر القط.

وكان قد تم ضبط المتهم، وهو ويدعو للتظاهر، وارتكاب أعمال عنف احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود، وبحوزته مطبوعات لحركة ٦ أبريل تحث على العنف ضد الدولة، حسبما أفادت التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة لـ”القط”، ” التحريض على التظاهر، حيازة منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة، السعى لقلب نظام الحكم”.

وتبين من تحقيقات أجهزة الأمن أنه سبق اتهامه في القضية رقم 8429 لسنة 2014 تظاهر أمام الاتحادية، ليتم الإفراج عنه في 2015.