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«جمهورية المرشد» وثائقي جديد على «سكاي نيوز عربية»

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«جمهورية المرشد» وثائقي جديد على «سكاي نيوز عربية» «جمهورية المرشد» وثائقي جديد على «سكاي نيوز عربية»

سكار نيوز عربية

كتبت: إنجي لطفي

تبث “سكاي نيوز عربية” وثائقيًا جديدًا بعنوان “جمهورية المرشد”، يُعرض يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن سلسلة الأفلام الاستقصائية “وثائقيات”

ويهدف الفيلم الوثائقي إلى البحث في النظام الإيراني في المرحلة التي تلت سقوط نظام الشاه عام 1979 وحتى يومنا هذا، حيث استولى التيار الديني على الثورة التي قامت في البدء بمشاركة العديد من الأحزاب الليبرالية واليسارية والدينية وغيرها في سبيل إسقاط نظام الشاه.

ويسلط الوثائقي الضوء على مفهوم تصدير الثورة الذي اعتمده نظام الخميني، سعيًا منه لإبقاء زمام الحكم في إيران تحت سيطرته، وزعزعة أمن الدول المجاورة من أجل تحقيق مساع توسيع النفوذ.

وتهدف “سكاي نيوز عربية” إلى استقصاء الحقيقة الكامنة وراء الأحداث الكبيرة التي تعيشها شعوب المنطقة العربية، بمختلف تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال سلسلة الوثائقيات.

يذكر أن أفلام سلسلة “وثائقيات” الاستقصائية كانت قد بدأت مع وثائقي “كشف المستور- الزواج في زمن الحرب”، الذي سلط الضوء على معاناة اللاجئات السوريات، ومن ثم قامت ببث الفيلم الثاني بعنوان “قوارب الموت.. حلم الهجرة وكابوس التهريب”،  والعديد من الأفلام التي تتناول عدة قضايا.

 

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