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بدء جلسة محاكمة صاحب شركة "ستار كابيتال" وآخرين بقضية توظيف الأموال

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بدء جلسة محاكمة صاحب شركة "ستار كابيتال" وآخرين بقضية توظيف الأموال بدء جلسة محاكمة صاحب شركة "ستار كابيتال" وآخرين بقضية توظيف الأموال
بدأت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، نظر محاكمة المتهمين بشركة "ستار كابيتال" بقضية توظيف الأموال.

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هانى لطفى عواد رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من 1000 مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة فى البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت.

واستخدم المتهمون الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، أسماء العديد من الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

- وصول المتهمين بقضية "ستار كابيتال" لحضور جلسة محاكمتهم بتهمة توظيف الأموال
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