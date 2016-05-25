وفاة رضيع سقط من الطابق الثالث بأسوان

لفظ رضيع أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى أسوان الجامعي، متأثرا بإصابته الناتجة من سقوطه من شرفة بالطابق الثالث.

ورد إخطار إلى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان اليوم، من مستشفى أسوان الجامعي يفيد باستقبال الطفل " محمد حسين " البالغ من العمر عاما و3 شهور، مصابا باشتباه كسر في الفقرات العنقية وكدمات وجروح بساعد اليد اليسرى، وذلك إثر سقوطه من مرتفع، بمدينة أسوان.

وبالانتقال والفحص وسؤال والد الطفل أقر بأنه أثناء قيام المتوفى بالحبو تسلق شرفة الطابق الثالث بالشقة محل سكنهم، فسقط على الأرض.

وتحرر المحضر رقم 1770 لسنة 2016 اداري قسم أول أسوان.

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