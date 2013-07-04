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الغردقة: اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين.. وسقوط 17 مصاباً

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الغردقة: اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين.. وسقوط 17 مصاباً الغردقة: اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين.. وسقوط 17 مصاباً

كتب : صلاح عبدالله تصوير : عبدالوهاب كتير منذ 24 دقيقة

شهدت مدينة الغردقة، أمس الأول، وقوع اشتباكات بين أنصار الرئيس مرسى ومعارضيه، أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، من بينهم الرائد أحمد لاشين، رئيس مباحث قسم ثان، بطلق خرطوش، وإصابة أمين شرطة وعدد من المتظاهرين.

كانت المناوشات قد بدأت عقب توجه مسيرة مؤيدة للرئيس إلى منطقة الدهار، قادمة من منطقة الميناء، احتشد المشاركون فيها بالميدان، وعقب انتهاء خطاب الرئيس، وقعت المناوشات بين المؤيدين والمعارضين بالتراشق بالحجارة وإطلاق الخرطوش، بميدان عبدالمنعم رياض، مكان تجمع معارضى الرئيس، وحاول رجال الشرطة منع الاشتباكات بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريقهم إلا أنها فشلت، ما دفع مديرية الأمن بالدفع بـ3 تشكيلات أمن مركزى وسيارة مصفحة، وتفريق المتعاركين بقنابل الغاز المسيل للدموع، لإعادة الهدوء والسيطرة الأمنية على شوارع الغردقة.

انتقل العميد منتصر عويضة، مفتش الأمن العام، والعميد جرير مصطفى، مدير البحث الجنائى، وقيادات المديرية إلى موقع الأحداث، ونجحت قوات الأمن المركزى فى السيطرة على أحداث العنف وإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع للسيطرة على الأحداث التى أسفرت عن إصابة المقدم أحمد لاشين، رئيس مباحث الغردقة، وأمين شرطة وطفل عمره 15 عاما، بطلقات خرطوش فى البطن والوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام، كما أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 15 مواطناً بجروح واختناقات.

وقال الدكتور عبدالعال البهنسى، مدير إدارة الطوارئ: إن الإصابات ما بين جروح وإغماءات من استنشاق الغاز المسيل للدموع وخرطوش.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن عدد الإصابات التى وقعت فى الاشتباكات فجر أمس بين المتظاهرين من المؤيدين والمعارضين للرئيس مرسى 17 مصاباً، معظمهم اختناقات، وتم تحويل 2 من الضباط المصابين إلى مستشفى النيل، وإصاباتهما متوسطة ولا توجد أى وفيات.

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