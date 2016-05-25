محمد بن راشد يشهد تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة في أبوظبي

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة الـ 25 في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة في العاصمة أبوظبي قبل ظهر اليوم.

حضر الحفل إلى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وعدد من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين بسفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة.

و بدأ الاحتفال لدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد راعي الحفل إلى مقر الكلية حيث استعرض سموه ثلة من حرس الشرف ثم صافح كبار مستقبليه من القيادات العسكرية والأمنية في الدولة وعزفت الموسيقى بالسلام الوطني ثم تليت آيات من الذكر الحكيم.

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