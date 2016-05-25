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بدء اجتماع وزراء الإعلام العرب فى الجامعة العربية

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بدء اجتماع وزراء الإعلام العرب فى الجامعة العربية بدء اجتماع وزراء الإعلام العرب فى الجامعة العربية
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الأربعاء فى دورته العادية السابعة والأربعين.

يفتتح أعمال الاجتماع رئيس الدورة (46) الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة، رئيس المجلس الوطنى للإعلام فى دولة الإمارات العربية المتحدة –للمجلس، حيث سيسلم رئاسة الدورة (47) إلى الدكتور على بن محمد الرميحى وزير شئون الإعلام فى مملكة البحرين، بحضور وزراء الإعلام من الدول الأعضاء، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات الممارسة لمهام إعلامية فى منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وسيقوم وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم بتكريم الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة العربية بمناسبة انتهاء فترة توليه منصب الأمين العام.

وتتضمن فعاليات افتتاح الدورة هذا العام الاحتفال الأول ليوم الإعلام العربى فى دورته الأولى تحت شعار" دور الإعلام العربى فى مواجهة الإرهاب"، حيث سيتم تكريم بعض الشخصيات الإعلامية العربية وهى: سميرة رجب من مملكة البحرين، والصحفى المصرى الكبير مكرم محمد أحمد ، وكذلك الكاتب الصحفى الجزائرى الراحل نذير بن سبع، لاسهاماتهم فى بناء العمل الإعلامى العربى المشترك.

كما سيتم تكريم بعض شهداء العمل الإعلامى فى الوطن العربى ومنهم الشهيد المصور الحسينى أبو ضيف والشهيد الفلسطينى ماجد أبو شرارة. بالإضافة إلى توزيع جوائز التميز الإعلامى العربى بفئاتها الثلاثة "الإعلام الاستقصائى والعامود الصحفى والصورة الفوتوغرافية".

وسيناقش المجلس التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذى لإقرارها واعتمادها وتتضمن الموضوعات المطروحة فى جدول أعمال المجلس أربعة عشر بندا ومنها متابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامى العربى فى الخارج والتى تهدف إلى التصدى للحملة المعادية وتصحيح الصور النمطية التى تروج لها بعض وسائل الإعلام الخارجية عن العرب والمسلمين.

ومن أهم المواضيع الجديدة المطروحة على جدول أعمال المجلس "الإعلام وأجندة التنمية المستدامة" والذى يهدف إلى تبنى وضع خارطة طريق عربية إعلامية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 تنطلق من أهدافها السبع عشر وتهدف إلى تحويل الإعلام العربى من إعلام متخصص إلى إعلام مشارك تنموى يهدف إلى التسويق الاجتماعى لقضايا التنمية المستدامة انطلاقا من الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب والتى أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب عام 2013، بهدف تطوير منظومة العمل العربى فى مجال الإعلام، والبحث عن أفضل السبل لتمكين الإعلام العربى من القيام بدوره فى مكافحة ظاهرة الإرهاب وإسهامه فى التوعية من خلال برامج عملية للتصدى للعنف بكل أشكاله وأسبابه ومكافحته بجميع أشكاله وصوره.

كما سيبحث المجلس الوزارى خلال اجتماعه مقترح المحور الفكرى للدورة الحالية والذى تقدمت به جمهورية العربية تحت عنوان "مكانة الإعلام الاجتماعى فى بنية الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية فى ظل الوضع الإتصالى الالكترونى الحالى" ليكون المحور الفكرى للدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب.

ويناقش الاجتماع توصية لجنة التحكيم باختيار الإذاعة عنوان جائزة التميز الإعلامى، إضافة إلى مناقشة التوصية المتعلقة بإعلان القدس عاصمة الإعلام العربى لعام 2017 .


>وزير الإعلام اليمنى يلتقى رئيس مجلس إدارة نايل سات ويبحث التعاون المشترك
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