فيتامين A يحفز نجاح العلاج الكيميائى فى القضاء على سرطان البنكرياس

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن إضافة جرعات عالية من فيتامين A يمكن أن تساعد فى جعل العلاج الكيميائى أكثر نجاحا فى علاج سرطان البنكرياس.

وأشار فريق الباحثين من جامعة كوين مارى البريطانية، إلى أن حوالى 8800 شخص فى بريطانيا يتم تشخيصهم بسرطان البنكرياس كل عام، لافتين إلى أن فرص الشفاء منه لا تتعدى نسبة 3% فقط.

وأوضح الباحثون أن العلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى وحدهما غير ناجحين نسبيا فى علاج هذا المرض، لكن العملية الجراحية لإزالة الورم تقدم أفضل فرصة لمساعدة المرضى فى البقاء على قيد الحياة، لافتين إلى أنه يتم تشخيص معظم المرضى عندما يكون السرطان قد انتشر إلى أعضاء أخرى، لذا من الضرورى اتباع نهج مختلف لاستهداف السرطان بشكل أكثر فاعلية.

وخلال الدراسة الجديدة التى أجريت على الفئران، وجد الباحثون أن استهداف الخلايا السرطانية باستخدام العلاج الكيميائى مضافاً إليه فيتامين (أ) يحد من انتشار الخلايا السرطانية فى الجسم.

وقال كبير الباحثين البروفسور هيمانت كوشر من معهد بارتس للسرطان، إن هذه هى المرة الأولى التى جمعنا فيها بين فيتامين (أ) والعلاج الكيميائى للقضاء على سرطان البنكرياس وكانت النتائج واعدة.

وأضاف الباحثون أن سرطان البنكرياس من الصعب للغاية علاجه بواسطة العلاج الكيميائى، لذلك هذا الاكتشاف مهم، مفسرين أن فيتامين (أ) يستهدف الأنسجة السرطانية ويجعل العلاج الكيميائى الحالى أكثر فعالية، إضافة إلى تقليص الأورام.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الخامس والعشرين من شهر مايو الجارى .

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