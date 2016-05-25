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رئيس الوزراء يسقط جنسية مصرى بالنمسا لانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابى

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رئيس الوزراء يسقط جنسية مصرى بالنمسا لانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابى رئيس الوزراء يسقط جنسية مصرى بالنمسا لانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابى
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار بإسقاط الجنسية عن محمد سامى محمد محمود، لإقامته خارج البلاد من صغره وانضمامه لإحدى التنظيمات الإرهابية بالخارج، وضبط عام ٢٠٠٧ بالنمسا وحكم عليه بالسجن ٤ سنوات لانضمامه لتنظيم القاعدة.

كما أصدر قرار بنقل تبعية مستشفى حميات إمبابة من معهد القلب إلى المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية.

كما وافق رئيس الوزراء على الترخيص لمحافظة دمياط المشاركة فى تأسيس شركة مساهمة باسم مشروع مدينة دمياط للأثاث.


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