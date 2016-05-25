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"معلومات الوزراء":882.4مليون دولار إيرادات الربع الأول من 2016 لقناة السويس

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"معلومات الوزراء":882.4مليون دولار إيرادات الربع الأول من 2016 لقناة السويس "معلومات الوزراء":882.4مليون دولار إيرادات الربع الأول من 2016 لقناة السويس
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى ملخص مؤشرات أداء التجارة العالمية وقناة السويس مقارنة بأهم الشركات فى مجال الملاحة البحرية، أن عدد السفن التى مرت بهيئة قناة السويس فى الربع الأول من عام 2015 بلغ 4067 مقارنة بـ 4178 بالربع الأول من عام 2016 بمعدل تغيير 2.6? .

وبلغت إيرادات الربع الأول من عام 2015، 876.7 مليون دولار، و882.4 مليون دولار بالربع الأول من عام 2016 بمعدل تغيير 0.6?، حيث بلغ معدل التغيير بإيرادات القناة فى 2015 مقارنة بـ2014 2.7?

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