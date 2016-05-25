مجلس النواب يحسب إنجازاته فى 120 يوما بـ"الساعة".. اقرأ نص التقرير

أصدر مجلس النواب، تقريرًا بحصاد انجازاته خلال 120 يومًا، رصد فيه المجلس أهم القرارات والمناقشات التى شهدها خلال الأربعة أشهر الماضية بدءًا من تاريخ انعقاده فى العاشر من يناير الماضى.

بدأ التقرير بنشر نص كلمة الدكتور على عبد العال، عقب إعلان توليه رئاسة البرلمان، وتلاها كلمة من المستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس، تحدث فيها عن أهمية إعداد التقرير باعتباره نوع من الديمقراطية أن يعرض أهم الانجازات للمجلس خلال الـ120 يوم الأولى من تشكيله، وتضمن التقرير عدة محاور، تتعلق بالمجال التشريعى، والمجال الرقابى، والوظيفة السياسية للبرلمان، واستكمال الأجهزة البرلمانية، والدبلوماسية البرلمانية، آليات التواصل المجتمعى.

وأوضح التقرير أن المجلس استغرق 29 ساعة، وزعت على 11 جلسة عامة لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته، ووافق على 341 منها.

وتطرق التقرير إلى إنجاز المجلس للائحته الداخلية، وحصر عدد الساعات التى تمت فيها المناقشات، وحددها بـ 49 ساعة و40 دقيقة، وتطرق لتشكيل اللجان النوعية، والانتخابات التى أجريت لاختيار رؤساءها والوكيلين وأمناء السر، وعرضا توضيحيا بنسبة مشاركة الأعضاء فى كل لجنة.

وحدد تقرير المجلس حول انجازاته خلال أربعة أشهر، ساعات عمل اللجان النوعية منذ تشكيلها، بـ220 ساعة عمل، تم توزيعهم على 116 اجتماع.

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