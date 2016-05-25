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مطار شرم الشيخ يستقبل 2655 سائحا على متن 26 رحلة دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 2655 سائحا على متن 26 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 2655 سائحا على متن 26 رحلة دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأربعاء 26 رحلة دولية على متنها 2655 سائحا من مختلف الجنسيات، وغادر مطار شرم الشيخ 2395 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

أكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ 26% ، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 14 رحلة دولية طيران على متنها 1836سائحًا من مختلف الجنسيات و12 رحلة داخلية على متنها 819 سائحًا مصريًا بإجمالى 2655 سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 2395 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 1043 سائحا قادما من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى، فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة كما غادر المنفذ 320 سائحاً.


>مطار شرم الشيخ يستقبل 1722 سائحا على متن 18 رحلة دولية

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