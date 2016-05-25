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بالصور.. وزيرة التضامن من الصين: 92% من مستفيدى "تكافل وكرامة" سيدات

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بالصور.. وزيرة التضامن من الصين: 92% من مستفيدى "تكافل وكرامة" سيدات بالصور.. وزيرة التضامن من الصين: 92% من مستفيدى "تكافل وكرامة" سيدات
أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تخطو نحو الأمام فى التمكين السياسى للمرأة من خلال الدستور والانتخابات البرلمانية، والتى نتج عنها 89 امرأة فى البرلمان، وكذلك التمكين الاقتصادى والاجتماعى من خلال برامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، حيث تمثل النساء 92% من المستفيدين، إضافة إلى جهود إدماج المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال برامج الإقراض متناهى الصغر والصغير.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إلقاء كلمة مصر فى مؤتمر يقيمة الاتحاد العام للمرأة الصينية لمدة يومين للإدماج الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، حيث تم دعوة الوزيرة من قبل الصينية فى إطار مشاركة مصر القوية فى الفعاليات القطاعية المختلفة المرتبطة بكون الصين هى رئيس مجموعة العشرين لهذا العام.

ويعقد المؤتمر لمدة يومين، ويتخلله اجتماعات ثنائية مع القيادات النسائية وقيادات المجتمع المدنى، أهمها اجتماع مع السيدة سونج تشيوان رئيس مجموعة عمل المرأة والطفل ونائب رئيس الاتحاد العام للمرأة الصينية.

تتناول اللقاءات تجارب التعامل مع قضايا إدماج المرأة فى سوق العمل وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، لتتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وأطفال بلا مأوى وعمالة الأطفال والتخفيف من حدة الفقر ودور الجمعيات الأهلية.

فيما استعرضت غادة والى فى كلمتها برامج الحماية الاجتماعية للمرأة ومشروعات الأسر المنتجة، حيث يشارك فى المؤتمر الوزراء والوزيرات المتصل عملهم بقضايا المرأة ووفود من 16 دولة مختلفة، ويشارك من إفريقيا مصر وجنوب إفريقيا.

غادة والى بمؤتمر الاتحاد العام للمرأة الصينية (1)

غادة والى بمؤتمر الاتحاد العام للمرأة الصينية (2)

غادة والى بمؤتمر الاتحاد العام للمرأة الصينية (3)

غادة والى بمؤتمر الاتحاد العام للمرأة الصينية (4)

غادة والى بمؤتمر الاتحاد العام للمرأة الصينية (5)

غادة والى بمؤتمر الاتحاد العام للمرأة الصينية (6)

وزيرة التضامن تشارك بمؤتمر الإدماج الاقتصادى والاجتماعى للمرأة بالصين
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مصر 365

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