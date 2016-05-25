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أطباء يطلقون تطبيقا هاتفيا لإنقاذ الحالات الصحية الحرجة

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أطباء يطلقون تطبيقا هاتفيا لإنقاذ الحالات الصحية الحرجة أطباء يطلقون تطبيقا هاتفيا لإنقاذ الحالات الصحية الحرجة
من منطلق وعيهم بأزمة إنقاذ الحالات الصحية الحرجة فى الوقت المناسب فى ، أسست مجموعة من الأطباء المتخصصين فى مجال العناية المركزة، خدمة طبية جديدة من خلال تطبيق على أجهزة الموبايل يُسهل التواصل مع فريق طبى كامل متخصص فى الطوارئ والعناية المركزة لإسعاف أى حالة حرجة فى الوقت المناسب.

قال الدكتور محمد بدر أحد المؤسسين لمشروع ER –ICU: "بدأت الفكرة منذ كنا طلابا بالامتياز وتعرضنا كثيرًا لأزمة البحث عن أسرة شاغرة للمرضى، حيث كنا دائمًا ما نُواجه بالجملة المشهورة – مفيش سرير رعاية – وبعد تخصصنا فى العناية المركزة تيقنَّا من أنه بالفعل الدقائق تُحدث فرقا فى حياة كاملة".

وأضاف دكتور بدر "هناك إعاقات وأمراض مزمنة يمكن تجنبها لو تم التوجيه الصحيح للمريض حيث يُجرى له قسطرة للقلب خلال 90 دقيقة، أو تذويب جلطة المخ وإجراء قسطرة لشرايين المخ فى وقت مبكر لمريض يعانى من أعراض جلطة".

ولا يهتم أطباء مشروع تطبيق الهاتف بتوفير أسرّة فى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات لمرضى الحالات الحرجة فقط، بل يعملون على توفير الرعاية الطبية المنزلية لحالات جلطات المخ وأمراض الشيخوخة، من قبل تمريض مدرب على الرعاية المركزة وأطباء متخصصين يتابعونهم فى المنزل، ما يساعد على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية وتقليل فرص الاحتياج للانتقال إلى المستشفى.

وتغطى خدمة تطبيق الهاتف المخصص للخدمة الطبية حتى الآن محافظتى القاهرة والجيزة، على أن تمتد إلى باقى محافظات مصر تدريجيا، كما يشارك فيها عشرون مستشفى خاص وخيرى قابلة للزيادة.

ويسعى الفريق القائم على أعمال الخدمة إلى وصول الفكرة إلى كل بيت فى مصر، وزيادة الوعى بمفهوم الحالات الحرجة وأهمية الدقائق فى التعامل معها، لذلك حرص الفريق على أن يعمل التطبيق الهاتفى وهو فى وضع (offline). ويسعى الفريق أيضاً على رفع الوعى لدى المجتمع المصرى بالأعراض الأولية للأمراض من خلال توفير خدمة الاستفسارات الطبية على مدار الساعة للحالات الطارئة.

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