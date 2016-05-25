دراسة خطيرة: الحشيش يدمر الـDNA ويسبب السرطان وتشوهات الأجنة

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية لمخدر الحشيش والبانجو، اللذان ينتميان لعائلة نبات القنب، حيث ثبت أنهما يتسببان فى رفع خطر الإصابة بالأمراض النفسية المختلفة مثل الذهان والشيزوفرينيا والاكتئاب والقلق، وكذلك يسبب الإصابة بضعف الانتصاب ومشاكل الذاكرة والسكتة الدماغية.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أستراليا الغربية أن تدخين الحشيش "ساق وبذور نبات القنب" والبانجو "أوراق نبات القنب" يتسبب فى حدوث خلل وتدمير بالحمض النووى DNA للشخص المدخن، وينجم عن تعاطيه حدوث تحويرات وطفرات جينية خطيرة، نظرا لتمتعه بخواص خطيرة تجعله قادرا على إحداث تفاعل كيميائى مع الحمض النووى للشخص وإحداث خلل كبير به.

وأوضح الباحثون أن الطفرات والتحورات الجينية ترفع خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان، كما يتسبب ذلك فى إبطاء نمو الخلية وحدوث عيوب خلقية فى نمو الطفل وبالأخص فى الأطراف والأعضاء الحيوية.

وأضاف الباحثون أن تلك الطفرات الجينية ستنتقل إلى أبناء مدخنى الحشيش فى المستقبل ، وهو ما يعنى أن ملايين الأطفال حول العالم سيصبحون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والكثير من الأمراض الخطيرة، حتى إذا لم تتعاط الأم هذه المواد الضارة والخطيرة، نظرا لأنها سوف تنتقل للجنين بواسطة الحيوان المنوى للأب .

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Mutation Research" كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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