الصحة العالمية تحذر: نسبة مدخنى السجائر بمصر سترتفع لــ62% عام 2025

صرحت الدكتورة فاطمة العوا، المستشار الإقليمى للتحرر من التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بأن هناك بروتوكولا اتفقت عليه لمنظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنه أثبت فاعلية شديدة وساهم فى مكافحة التبغ، وهو التغليف البسيط لعلبة التبغ بدون إعلان.

وأوضحت العوا على هامش مؤتمر الاحتفال باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين بمصر والذى أجرى مساء أمس، أن هذا البروتوكول يتضمن تغليف علب التبغ والسجائر بشكل بسيط يختفى من عليه الألوان فقط واسم المنتج واسم الشركة المنتجة، طبقت هذا البروتوكول أستراليا عام 2012 ولاحظنا اختلاف نسب استهلاك التبغ حيث وصل إلى 12% حاليا، وفى العام الماضى بدأت أيرلندا تطبيق نفس البروتوكول ونحتاج لتطبيقه فى مصر لمكافحة التبغ والتدخين.

وأشارت الدكتورة فاطمة إلى أن الأرقام فى مصر تعد صدمة كبيرة، حيث إن أكثر من 20% من الأولاد صغار السن مدخنين تبغ، ولم نستطع التعرف على نسبة تدخين الفتيات نظرا لعدم مصارحتهن بتدخينهن ولكن نراهم كثيرا فى الشوارع والنوادى ومن المتوقع فى عام 2025 أن تصل نسبة مدخنين التبغ فى مصر بين الرجال تصل إلى 62%.

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