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محافظ قنا يجتمع بأعضاء مجلس المناطق الصناعية

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محافظ قنا يجتمع بأعضاء مجلس المناطق الصناعية محافظ قنا يجتمع بأعضاء مجلس المناطق الصناعية

محافظ قنا يجتمع بأعضاء مجلس المناطق الصناعية بالمحافظة

مراسل – ONA:

عقد أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بمنطقتي “كلاحين” قفط،  و”هو” بنجع حمادي، اجتماعًا موسعا برئاسة عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وبحضور مديري المناطق الصناعية، وكبار القيادات التنفيذية والمعنية بملفي الصناعة والاستثمار بالمحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري بالمنطقتين وبحث طرق تنميتها.

وأكد الهجان أن هذا الاجتماع جاء بعد عدة لقاءات مع مستثمري المنطقتين للتعرف على مناطق القوة والضعف بهما،على أرض الواقع، موضحًا أن المجلس وافق على منح مهلة 6 أشهر لمصنع الألبان بكلاحين قفط لاستكمال الإنشاءات، والبدء في تركيب المعدات وتشغيل خط الإنتاج، كما وافق على منح مهلة 6 أشهر أيضًا لمصنع ” ايجيتاليا ” للرخام لتركيب خط الإنتاج الثاني، تشجيعًا للعمل ولدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة لافتًا إلى أن إجمالي عدد المصانع بكلا المنطقتين وصل إلى 110 مصنع منها 38 مصنع بدأت في الانتاج.

وأصدر الهجان تعليماته إلى مديري المناطق الصناعية بضرورة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري بالمنطقتين، والعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وابتكار طرق غير تقليدية لجذبهم، موجهًا الشركات التي تقوم بأعمال البنية التحتية بسرعة إنهاء الأعمال المنوطة بها وتكثيف العمالة، ومضاعفة ورديات العمل لانجازها في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات الأساسية بالمنطقتين الصناعيتين.

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