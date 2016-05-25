أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين شرق قطاع غزة

Google+ Print
قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين شرق قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين شرق قطاع غزة
فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم /الأربعاء/ نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج العسكرية على الشريط الحدودى الفاصل مع قطاع غزة أطلقت النار بكثافة تجاه المزارعين ورعاة الأغنام قرب موقع (صوفا) العسكرى شرق محافظة رفح وشرق بلدة القرارة شرقى خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه رعاة الأغنام شرق مكب نفايات مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أطلقت النار من موقع "أبو مطيبق" العسكرى تجاه رعاة الأغنام شرقى مخيم المغازى وسط القطاع، دون وقوع إصابات.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى شمال وشرق قطاع غزة نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين القريبة من الحدود.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365