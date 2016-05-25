قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين شرق قطاع غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم /الأربعاء/ نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج العسكرية على الشريط الحدودى الفاصل مع قطاع غزة أطلقت النار بكثافة تجاه المزارعين ورعاة الأغنام قرب موقع (صوفا) العسكرى شرق محافظة رفح وشرق بلدة القرارة شرقى خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه رعاة الأغنام شرق مكب نفايات مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أطلقت النار من موقع "أبو مطيبق" العسكرى تجاه رعاة الأغنام شرقى مخيم المغازى وسط القطاع، دون وقوع إصابات.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى شمال وشرق قطاع غزة نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين القريبة من الحدود.

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