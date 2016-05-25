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ضبط 4 أطنان أرز بدون فواتير بحوزة تاجرين في قنا‎

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ضبط 4 أطنان أرز بدون فواتير بحوزة تاجرين في قنا‎ ضبط 4 أطنان أرز بدون فواتير بحوزة تاجرين في قنا‎

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث بقنا، صباح اليوم الأربعاء، من ضبط 4 أطنان أرز بحوزة تاجرين لعدم وجود فواتير بحوزتهم قبل بيعهم للمواطنين بمدينة قنا.

وتلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا إخطارًا بضبط كمية كبيرة من الأرز بقنا.

وكشفت التحريات قيام قوة من مباحث التموين بضبط  ” عبده . ا . أ ” 33 سنة تاجر وصاحب مخازن عطارة وبحوزته 85 جوال أرز بإجمالي 2 طن و 290 كيلو و40 شوال فول وزن 1 طن بدون فواتير بمخزنه، وضبط  ” أحمد . ع . ا ” 33 سنة تاجر وبحوزته 85 جوال أرز بدون فواتير.

كما تم ضبط 12 قضية تموين متنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.

 

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