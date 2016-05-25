زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة محملة بـ"الثنر" أعلى الدائرى بمنشية البكارى

أصيب شخص فى حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالثنر أعلى الطريق الدائرى بمنشية البكارى، نتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد السائق، واصطدامها بالحاجز الخرسانى ثم سقوطها من أعلى الطريق بأرض فضاء، أدت إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى طريق إسكندرية الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث.

النشرة المرورية الصباحية.. تباطؤ حركة السيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة