إحالة 350 متهما من عناصر الإخوان للقضاء العسكرى فى أحداث عنف "ديرمواس"

قررت النيابة العسكرية بالمنيا، إحالة 350 متهما من عناصر الإخوان إلى القضاء العسكرى، فى 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف واقتحام مركز شرطة ديرمواس، ومبنى النيابة العامة، والتعدى على مبنى السنترال التابع للشركة للمصرية للاتصالات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تأجيل محاكمة 536 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا إلى جلسة 30 مارس
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وتضمن أمر الإحالة تهمة التعدى على منشآت عامة وشرطية والاشتراك فى الدعوة للتظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.
>تأجيل محاكمة 536 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا إلى جلسة 30 مارس
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