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إحالة 350 متهما من عناصر الإخوان للقضاء العسكرى فى أحداث عنف "ديرمواس"

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إحالة 350 متهما من عناصر الإخوان للقضاء العسكرى فى أحداث عنف "ديرمواس" إحالة 350 متهما من عناصر الإخوان للقضاء العسكرى فى أحداث عنف "ديرمواس"
قررت النيابة العسكرية بالمنيا، إحالة 350 متهما من عناصر الإخوان إلى القضاء العسكرى، فى 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف واقتحام مركز شرطة ديرمواس، ومبنى النيابة العامة، والتعدى على مبنى السنترال التابع للشركة للمصرية للاتصالات.

وتضمن أمر الإحالة تهمة التعدى على منشآت عامة وشرطية والاشتراك فى الدعوة للتظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.


>تأجيل محاكمة 536 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا إلى جلسة 30 مارس
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