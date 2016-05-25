السيطرة على حريق شقة فى الطابق الثانى لعقار بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق بشقة فى الطابق من عقار بقرية منشأة عصام ولم ينجم عنه ثمة إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد من تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية منشأة عصام - دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الثانى لعقار مكون من طابقين، ومشيد بالخرسانة على مساحة 100 متر تقريباً ملك محمد على أبو المكرم يحيى 59 عاما عامل ومقيم بذات الناحية، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات، والتلفيات عبارة عن احتراق (غرفة أنتريه)، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى .ـــ تم التحفظ على مكان الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص. وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، تم تحرير المحضر رقم 2619 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2016 م ، وجار العرض على النيابة.

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