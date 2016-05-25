أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق شقة فى الطابق الثانى لعقار بالمنوفية

Google+ Print
السيطرة على حريق شقة فى الطابق الثانى لعقار بالمنوفية السيطرة على حريق شقة فى الطابق الثانى لعقار بالمنوفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق بشقة فى الطابق من عقار بقرية منشأة عصام ولم ينجم عنه ثمة إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد من تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية منشأة عصام - دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الثانى لعقار مكون من طابقين، ومشيد بالخرسانة على مساحة 100 متر تقريباً ملك محمد على أبو المكرم يحيى 59 عاما عامل ومقيم بذات الناحية، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات، والتلفيات عبارة عن احتراق (غرفة أنتريه)، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى .ـــ تم التحفظ على مكان الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص. وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، تم تحرير المحضر رقم 2619 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2016 م ، وجار العرض على النيابة.


>5 أفراد من عائلتين يقتلون عاملا طعنا بـ"سكين" أمام محكمة قويسنا بالمنوفية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365