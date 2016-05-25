ضبط 14 قطعة سلاح وذخائر حية في حملة أمنية مكبرة بسوهاج

مراسل ONA

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج في حملة مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر برئاسة اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج من ضبط 14 قطعة سلاح و 100 طلقة.

ونجحت الحملة، بحسب ما ذكره مراسلنا، في ضبط ”خليفه م م” 32 سنة عاطل ومقيم قلفاو مركز سوهاج، وبحوزته فرد روسي محلي الصنع، و “40 ” طلقة، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1766 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2016.

كما تم ضبط بندقية آلية بحوزة المتهم “عبد الفتاح ع أ” 60 سنة عامل ومقيم أولاد سالم بحري، مركز دار السلام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2387 إداري مركز دار السلام لسنة 2016.

كما تم ضبط ”عرفه ع أ” و “ محمد ك أ”، و” منصور ع أ”، و ”محمود ط إ”، و “ إبراهيم ح ع”، و “أحمد م أ” وبحوزتهم بنادق آلية.

وتم ضبط بندقية إسرائيلي عيار “7.62×51″، أرقام 110836 على جسم السلاح ، و”4″ خزنة بداخلهما ”60″ طلقة حية من ذات العيار بحيازة المتهم ”وحيد ب أ” وشهرته “محمود بخيت ” 38 سنة عاطل، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتم ضبط 2 بندقية خرطوش بحيازة ”حمادة م أ” و ” أحمد ع ع”، و”2″ فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم ”محمد ع ي” 23 سنة عامل ومقيم جزيرة شندويل مركز سوهاج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8453 جنايات مركز سوهاج لسنة 2016 .

كما طبنجة عيار 9 مم مجهولة الماركة بحيازه المتهم ”إبراهيم م إ” عامل ومقيم عزبة النمر مركز المنشاه، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2570 إداري مركز المنشأة لسنة 2016.