إخلاء سبيل 3سيدات ورقيب شرطة عقب نشوب مشاجرة بينهم بمطار القاهرة

مراسل «ONA»:

قررت نيابة النزهة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل ٣سيدات اعتدين على أفراد الشرطة بمطار القاهرة، بضمان محل إقامتهن.

كما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل رقيب شرطة، اُتهم بالاعتداء على إحدى تلك السيدات بضمان وظيفته، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان قد تم إحالة السيدات، ورقيب الشرطة، للنيابة العامة، وذلك عقب مشاجرة وتعدي بالأيدي بين ثلاث سيدات، ورقيب شرطة، حين منعهن من الدخول إلى داخل المطار، لتوصيل قريبة لهن.

> واستمعت النيابة، للسيدات، وفرد الشرطة كمتهمين، ومجني عليهم لتقديم سيدة ورقيب الشرطة تقرير طبي بوجود إصابات بهما.

> ووجهت النيابة للسيدات تهمة “التعدي على موظف أثناء تأدية عمله، فيما أسندت لفرد الشرطة تهمتي ” التعدي بالضرب، واستعمال القسوة” .