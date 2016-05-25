فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال ولي عهد أبو ظبى

مراسل «ONA»:

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي أبوابها، منذ قليل، استعدادا لاستقبال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومن المقرر أن يصل محمد بن زايد ظهر اليوم الأربعاء، في زيارة سريعة لمصر تستغرق ساعات، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.