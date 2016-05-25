ما لا تعرفه عن أشهر 3 “منايرة” في حياة الكينج

كتب ـ مصطفى حمزة:

(فيك حاجه من محمد منير .. ملامحه ..ابتسامته.. إذن أنت مرشحا لتكون “نجما”. ،و أن يحتفى بك “محبيه”.ويغمرونك من فيض “محبتهم” للملك)..خير دليل على ذلك ما يحظى به حاليا الطفل “محمد الكاشف” الذى يؤدى مرحلة طفولة “الكينج” بمسلسل “المغنى”، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

محمد الذى بكى فرحا عندما استدعاه محمد منير لمشاركته غناء أغنية المسلسل، أمام جمهور حفله الأخير بستاد الهوكى يوم السبت الماضى 21 مايو،يعد من مفاجأت العمل،وهو “نوبى” ينتمى لمنطقة “وادى حلفا” بالسودان”، لكنه ليس أول من يجسد شخصية “الملك” بأحدى مراحل حياته (وهى سابقة لم تحدث من قبل مع أى فنان فى حياته)، حيث سبقه لنيل تلك الميزة الفنان الشاب سعد ياسينن، والمصور الراحل محمد عبد المنعم الشهير بـ”نوبى”،وأشتركا معا فى تقديم أعلان شهير لإحدى شركات المحمول عام 2012.

محمد الكاشف ويطلق عليه أصدقائه “حمو”، انتهى مؤخرا من امتحان الصف الثانى الاعدادى، ورشحه للمسلسل المخرج شريف صبرى، والمخرج المنفذ أمانى نجيب، وقام بأداء شخصية “منير” بالمرحلة الإبتدائية.

أما سعد ياسين الذى أدى أيضا طفولة “الكينج” بالاعلان الشهير “كل المفروض مرفوض” من 4 سنوات، فقام بذلك بعد ترشيح ودعم أقاربه للمشاركة بالاختبارت مع المتقدمين للشركة المنفذة على أمل الفوز بالتواجد به.

ويبلغ عمره 16 عاما حاليا، حيث يدرس بالمرحلة الثانوية، كما يستعد لإستكمال مشواره الغنائي.

قبل رحيله بعامين كان المصورمحمد عبد المنعم، الشهير بـ”محمد النوبى”، مصور جريدة “البديل”على موعد بلقاء بلدياته ومطربه المفضل، بل وأداء مرحلة شبابه عبر الاعلان الشهير، ونجح فى التعبير عن حالات الإحباط والمعاناة التى عاشها “منير” قبل تنصيبه ملكا متوجا على عرش الأغنية.

ولم يكن الإعلان إلا خطوة فى طريق المحبة التى زادت بين “منير” و”نوبى”، حتى أن الملك كان فى مقدمة زوار المصور الراحل عند دخوله فى غيبوبة بمستشفي “دار الهلال”، استمرت عدة أسابيع إثر تعرضه لحادث سيارة .

جدير بالذكر أن المصور محمد النوبى قد عمل بصحف “الدستور” و”البديل”، وكان قبل وفاته يستعد لخوض المنافسة على لقب صاحب أفضل صورة فوتوغرافية على مستوى العالم، من خلال المشاركة في مسابقة “ورلد برس فوتجراف” لأفضل صورة صحفية تم التقاطها عام 2013.