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اليوم.. رئيس الوزراء يتابع موقف السلع وتوافرها استعدادا لشهر رمضان

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اليوم.. رئيس الوزراء يتابع موقف السلع وتوافرها استعدادا لشهر رمضان اليوم.. رئيس الوزراء يتابع موقف السلع وتوافرها استعدادا لشهر رمضان
يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء ، اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع استعدادا لشهر رمضان وضبط الأسعار ومراجعة الشكاوى التى وردت لغرفة العمليات، التى أصدر قرارا بتشكيلها لمتابعة موقف توافر السلع فى مختلف المحافظات .

جدير بالذكر أنه تم تأجيل عقد الاجتماع الأسبوعى للحكومة الذى كان مقررا اليوم الأربعاء، على أن يتم عقده غداً الخميس أو تأجيله للأسبوع القادم.


>- رئيس الوزراء: الحكومة لن تتردد فى اتخاذ القرارات المناسبة لدعم التنمية
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مصر 365

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