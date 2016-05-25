اليوم.. رئيس الوزراء يتابع موقف السلع وتوافرها استعدادا لشهر رمضان

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء ، اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع استعدادا لشهر رمضان وضبط الأسعار ومراجعة الشكاوى التى وردت لغرفة العمليات، التى أصدر قرارا بتشكيلها لمتابعة موقف توافر السلع فى مختلف المحافظات .

جدير بالذكر أنه تم تأجيل عقد الاجتماع الأسبوعى للحكومة الذى كان مقررا اليوم الأربعاء، على أن يتم عقده غداً الخميس أو تأجيله للأسبوع القادم.

- رئيس الوزراء: الحكومة لن تتردد فى اتخاذ القرارات المناسبة لدعم التنمية

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