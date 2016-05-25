زحام مرورى أعلى طريق إسكندرية الزراعى بسبب حادث تصادم 3 سيارات

تسبب حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكى وميكروباص بالقرب من قرية "قلما" فى توقف حركة السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من مناطق القليوبية وفى طريقه إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق أسكندرية الزراعى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث.

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