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عاجل.. فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال ولى عهد أبو ظبى

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عاجل.. فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال ولى عهد أبو ظبى عاجل.. فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال ولى عهد أبو ظبى
فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، منذ قليل، استعدادا لاستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الذى من المقرر أن يصل ظهر اليوم الأربعاء فى زيارة سريعة لمصر تستغرق ساعات، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.


>- تاخر إقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة إلى ميلانو بسبب عدم توافر طائرة
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