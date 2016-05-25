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"الأرصاد": ارتفاع الحرارة 3 درجات غدا.. والطقس لطيف حتى نهاية الأسبوع

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"الأرصاد": ارتفاع الحرارة 3 درجات غدا.. والطقس لطيف حتى نهاية الأسبوع "الأرصاد": ارتفاع الحرارة 3 درجات غدا.. والطقس لطيف حتى نهاية الأسبوع
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حدوث ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة غدا، الخميس، بحد أقصى 3 درجات، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع لن يؤثرعلى حالة الطقس، حيث سيظل لطيفا.

وأضاف "عبد العال"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطقس سيظل معتدلا حتى نهاية الأسبوع الجارى على الأقل، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وستنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ولكن لا تصل لحد العاصفة، فى حين أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط صالحة تماماً للملاحة حتى نهاية الأسبوع.


>الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

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