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6 يونيو أول أيام شهر رمضان

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6 يونيو أول أيام شهر رمضان 6 يونيو أول أيام شهر رمضان

أكد  مركز الفلك الدولي في أبو ظبي  اليوم في بيان رسمي أن معظم الدول العربية والإسلامية ستبدأ صوم شهر رمضان يوم الأثنين الموافق 6 يونيو المقبل، أما الدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة (وهي قليلة) فمن المتوقع أن تبدأ شهر رمضان يوم الثلاثاء 07 يونيو المقبل.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إن  دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 05 يونيو المقبل، وفي ذلك اليوم سيحدث الاقتران (المحاق) قبل غروب الشمس وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع الدول العربية والإسلامية، ويومها يمكن رؤية الهلال من عدة دول إسلامية باستخدام التلسكوب وباستخدام تقنية التصوير الفلكي أيضا، في حين أن رؤية الهلال بالعين المجردة في ذلك اليوم ممكنة فقط من أجزاء من القارتين الأمريكيتين وأجزاء من المحيط الأطلسي والهندي، وحيث أن القمر يوم الأحد 05 يونيو سيغيب بعد غروب الشمس إضافة إلى وجود إمكانية لرؤيته باستخدام عدة وسائل.

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