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سقوط شبكة دعارة تديرها ربة منزل بشبين الكوم فى المنوفية

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سقوط شبكة دعارة تديرها ربة منزل بشبين الكوم فى المنوفية سقوط شبكة دعارة تديرها ربة منزل بشبين الكوم فى المنوفية
تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، من القبض على للدعارة تديرها ربة منزل مطلقة لاستقطاب المطلقات والساقطات لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم من وصول معلومات تؤكد وجود شبكة لممارسة الدعارة بمدينة شبين الكوم بشارع المصنع.

على الفور قرر العميد ياسر ذهنى مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أبو العزم رئيس المباحث والنقباء عمر شلبى، محمد عبد المعبود، أحمد ضياء عمرو سعد الله معاونى المباحث لضبط المتهمين وعقب تقنين التحريات واستخراج إذن النيابة العامة تم القبض شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شبين الكوم، حيث تم ضبط “هند.م.م”، 23عاما ومقيمة بميت مسعود ،”ميرفت .ع.ن”، 43 عاما مقيمة بمساكن المصنع،” م.س.س"، 26 عاما مقيم منشأة سلطان منوف، تم ضبطهم بشارع المصنع وبمواجهتهم أكد تقاضى الأولى 100 جنيه والثانية 50 جنيها نظير الاستضافة بمسكنها وبمداهمة محل الواقعة عثر على المتهمين فى حالة تلبس وبحوزتهم مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


>ومن الحب ما قتل.. متسول المنوفية طعن العامل المتعدى على حبيبته بسبب الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة.. والد المجنى عليه ينكر الواقعة ويتهم سائقا خوفا من الفضيحة.. والمتهم: "قتلته عندما ضربها أصها حلوة"
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