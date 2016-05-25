بالصور.. إزالة 12 منزلًا و3 أكشاك في حملة بسوهاج‎

مراسل «ONA»:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ساقلتة بالاشتراك مع الإدارة الزراعية، ومديرية الأمن، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمركز.
ونجحت الحملة في إزالة 12 منزلًا و3 أكشاك خشبية بإعتبارها حالات تعدي على الأراضي الزراعية ومنافع الرى بناحية الكتكاتة بالمركز .
وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 9 منازل مبنية بالبلوك الأبيض على الأراضي الزراعية وهي ملك كل من ” السيد محمد على، ياسر عبد الله ، نجيبة محمد، رشاد فراج، محمد رمضان، أبو بكر رمضان على”.
فيما تم إزالة 3 منازل بالخرسانة و3 أكشاك خشبية تعديات على منافع الرى وهي أملاك كل من “سمارة البدري قناوي، ووحيد سعد، وعلي مرسي، ومؤمن رشاد ، وسعد البسيوني علي”.
وتحرر عن ذلك المحضران رقما “1079″، “1080″ إداري مركز ساقلتة، وجار إخطار النيابة العامة بقرارات التنفيذ.