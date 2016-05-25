بالصور.. إزالة 12 منزلًا و3 أكشاك في حملة بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ساقلتة بالاشتراك مع الإدارة الزراعية، ومديرية الأمن، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمركز.

​ ونجحت الحملة في إزالة 12 منزلًا و3 أكشاك خشبية بإعتبارها حالات تعدي على الأراضي الزراعية ومنافع الرى بناحية الكتكاتة بالمركز .

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 9 منازل مبنية بالبلوك الأبيض على الأراضي الزراعية وهي ملك كل من ” السيد محمد على، ياسر عبد الله ، نجيبة محمد، رشاد فراج، محمد رمضان، أبو بكر رمضان على”.

فيما تم إزالة 3 منازل بالخرسانة و3 أكشاك خشبية تعديات على منافع الرى وهي أملاك كل من “سمارة البدري قناوي، ووحيد سعد، وعلي مرسي، ومؤمن رشاد ، وسعد البسيوني علي”.

وتحرر عن ذلك المحضران رقما “1079″، “1080″ إداري مركز ساقلتة، وجار إخطار النيابة العامة بقرارات التنفيذ.