التوصل إلى اتفاق يقضي بانضمام «ليبرمان» إلى حكومة «نتنياهو»

توصل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى اتفاق مع حزب “إسرائيل بيتنا”.

ويقضي الاتفاق السالف الذكر، بانضمام زعيم الحزب اليميني المتطرف وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان إلى الحكومة، وفقًا لما أعلن عنه ممثلون من الطرفين.

وبموجب الاتفاق الذي سيؤدي إلى قيام الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، سيتم تعيين ليبرمان وزيرًا للدفاع ومسؤولًا عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المقرر توقيع الاتفاق قرابة الساعة 11,00 (8,00 ت غ).

ويؤمن هذا الاتفاق لـ”نتانياهو” غالبية برلمانية أي ما يقارب 66 صوتًا من أصل 120، بدل 61 صوتًا، وهو يسعى منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التشريعية في مارس 2015 لتوسيع غالبيته التي كانت تقتصر على صوت واحد، الأمر الذي يبقيه تحت رحمة أي من شركائه في الائتلاف.

وكثف “نتانياهو”، جهوده لتوسيع غالبيته خلال الأسابيع الأخيرة، وقام بمساعٍ لدى زعيم المعارضة العمالية إسحَق هرتزوغ، غير أنها فشلت الأسبوع الماضي.

وباشر “نتانياهو”، في اليوم نفسه، المفاوضات مع وزير خارجيته السابق ليبرمان الذي سبق أن أحبط جميع مشاريعه عام 2015 برفضه الانضمام إلى الحكومة، ومع إعلان دخول ليبرمان الحكومة، تساءل المعلقون على الفور عن احتمال تشديد سياسة الحكومة، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية.

أ ف ب