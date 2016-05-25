إصابة طالبة بحروق متفرقة أثناء مشاركتها في إخماد حريق بسوهاج‎

أصيبت طالبة، صباح اليوم الأربعاء، بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركتها في إخماد حريق 9 منازل متجاورة بناحية الغوانم، دائرة مركز سوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية الغوانم، دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة أسماء محمد عبد الرحيم فراج 17 سنة طالبة، بحروق متفرقة بالجسم، أثناء مشاركتها في إخماد النيران، وتم نقلها لمستشفي سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.