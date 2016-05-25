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بالصور.. مأساة معاق بإيواء سيناء: أريد عملا من أجل أبنائى

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بالصور.. مأساة معاق بإيواء سيناء: أريد عملا من أجل أبنائى بالصور.. مأساة معاق بإيواء سيناء: أريد عملا من أجل أبنائى
"لا أريد أن أترك أبنائى فى مجتمع لا يرحم وأن يعايروا بأن والدهم عاطل وبدون عمل، وتضطره الظروف للتسول بعد تقدم العمر به، فيكفى أنه معاق بشلل نصفى ولا يستطيع توفير الحياة الكريمة لأطفاله الثلاثة وتهاجمه الكلاب الضالة وهو يبحث عن العمل لطبيعة إعاقته".

جميل عبد الوهاب الجمل المقيم بسكن الإيواء بتوشكى بطور سيناء والحاصل على مؤهل متوسط وله ثلاثة أبناء فى عمر الزهور وائل بالصف الأول الابتدائى، ويحفظ أجزاء من القرآن الكريم وآية بالحضانة وإبراهيم 3 شهور الجمل طرق كل أبواب المسئولين وتقدم لكل مسابقات التوظيف، ولأن هناك من يمنحوا شهادات التأهيل لغير المعاقين لم يحصل على فرصة عمل.

وتحدث الجمل لـ"اليوم السابع" قائلا "أعمل نجار مسلح رغم أنه مصاب بشلل نصفى، وإعاقة 90% وتعلم قيادة السيارات المجهزة للمعاقين، وعمل على سيارة ملاكى لتوصيل المواطنين بعد رفض المسئولين تشغيله أو منحه أى فرصة عمل ولكن الشرطة تمنعه".

وطالب الجمل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى انتخبه قائلا "إنى معاق وهذا ابتلاء من الله ليس راضى به، ولكن أن تتركنى ياريس بدون عمل فهى مسئوليتك، مشيرا إلى أنه يكفى أن يتحمل أطفاله إعاقته ولا يريد أن يتقدم به العمر ويكون بدون عمل ويضطر للتسول".

وشكا الجمل أنه طرق كل أبواب المسئولين من أجل العمل، ولكنهم قالوا له "إنه لايوجد عمل لرجل يزحف على الأرض وعندما عملت على سيارة ملاكى لتوصيل المواطنين حتى أجد لقمة عيش واجهت مطاردة رجال المرور وفرض الغرامات وسحب الرخص، رغم أنه لا يوجد لدى بديل آخر حتى تعيش أسرتى بأقل متطلبات الحياة".

وائل وآية وإبراهيم مع والدهم جميل (1)
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جميل يزحف على الأرض

وائل وآية وإبراهيم مع والدهم جميل (2)
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وائل وآية وإبراهيم مع والدهم جميل

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مصر 365

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