تعرَّف على أعراض وعلاج أنفلونزا المعدة

صحة>التهاب المعدة والأمعاء الفيروسى هو الالتهاب الذى يعرف عادة باسم "أنفلونزا المعدة"، وتشمل أبرز أعراضه الإسهال ومغص بالبطن والقىء.

وأوضح فريق من الباحثين الأمريكيين عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، أن العديد من الفيروسات المختلفة يمكن أن تسبب أنفلونزا المعدة بعد الاتصال مع شخص مصاب أو تناول الطعام أو الماء الملوث.

وعلى الرغم من إصابته بفيروس فى المعدة فإن معظم الناس يتعافون فى غضون بضعة أيام دون أى مضاعفات أخرى، وفقاً للباحثين.

أعراض أنفلونزا المعدة، تشمل:

خمسة علاجات منزلية لأنفلونزا المعدة

1- البقاء رطبا

2- الزنجبيل والنعناع

>• الإسهال المائى غير الدموى.>• تقلصات فى المعدة وألم.>• الغثيان والقيء، أو الاثنين معا.>• آلام فى العضلات بين الحين والآخر أو الصداع.>• انخفاض درجة الحرارة.>للأسف، لا توجد خطة العلاج الدقيق أو علاج لأنفلونزا المعدة، حيث إن المضادات الحيوية لا تساعد مع الالتهابات الفيروسية، لذلك قد يكون من الأفضل استخدام العلاجات المنزلية التى تخفف من الأعراض.>يفقد الجسم الكثير من السوائل بسبب الإسهال والتقيؤ والتعرق بسبب أنفلونزا المعدة، فمن المهم الحفاظ على مستويات السوائل فى الجسم فى مستوياتها الطبيعية لتجنب الجفاف.>الزنجبيل يساعد على تقليل الالتهاب ويساعد على تعزيز عملية الهضم من خلال تخفيف الإسهال والغثيان، ويمكن أن يساعد أيضا على إعطاء بعض الراحة من تشنجات المعدة والانتفاخ.

يمكن مزج الزنجبيل والنعناع والليمون إلى الماء لتخفيف بعض أعراض انفلونزا المعدة. هذه العشبة هى أيضا مضادة للفيروسات التى يمكن أن تساعد على محاربة الفيروس المسبب للأنفلونزا.

3- إضافة القليل من القرفة

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>القرفة هى عشب طبيعى يشيع استخدامه كمضاد للالتهابات وللفيروسات، فهو يساعد على تحسين الهضم وكذلك الشفاء من العدوى، والأهم من ذلك، توفر القرفة الإغاثة السريعة من القىء والغثيان.

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