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شراكة بين سول وبكين في مجال الطاقة النووية

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شراكة بين سول وبكين في مجال الطاقة النووية شراكة بين سول وبكين في مجال الطاقة النووية

أرشيفية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية والصين ستعقدان محادثات على مستوى رفيع خلال الأسبوع الحالي بشأن الشراكة في مجال الطاقة النووية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أشارت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن اللجنة المشتركة للطاقة النووية الكورية الجنوبية الصينية ستعقد اجتماعها رقم 13 في بكين غدًا الخميس.

يمثل كوريا الجنوبية في الاجتماع الذي يستمر يومين نائب وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي، “هونج نام كي”، ويمثل الصين مدير هيئة الطاقة النووية الصينية، “شي داشي”، كما يشارك في الاجتماعات عدد من المسئولين الحكوميين والخبراء المدنيين من الجانبين.

من المقرر أن تشهد الاجتماعات مناقشة 43 بندًا على جدول الأعمال مع التركيز على تعزيز الشراكة في مجال الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النووية.

وتعتزم كوريا الجنوبية اقتراح التعاون في مجال الأبحاث والتطوير المتعلقة بتقييم المخاطر وقياس الإشعاع مع النظر إلى احتمالات وقوع أو هجمات إرهابية ضد منشآت نووية.

يذكر أن كوريا الجنوبية تمتلك 25 مفاعلاً نووياً تمدها بحوالي 30% من إجمالي إنتاجها من الكهرباء، في حين تملك الصين 32 مفاعلًا وتبني 22 مفاعلًا حيث تتوسع في الاستثمار في قطاع الطاقة النووية.

كانت كوريا الجنوبية والصين قد وقعتا اتفاقًا للتعاون في مجال الطاقة النووية عام 1994 ثم أطلقتا اللجنة المشتركة عام 2000.

 

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