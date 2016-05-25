مصرع مواطن عقب انهيار حائط منزل عليه بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

لقي مواطن، اليوم الأربعاء، مصرعه عقب انهيار حائط منزله عليه بناحية بيت الخريبي دائرة مركز جرجا.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة جرجا بإنهيار حائط بمنزل بناحية بيت الخريبي، دائرة المركز ووجود متوفي، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو عطية مهني عطية بخيت 27 سنة حلاق، ويقيم بذات الناحية بأعمال بناء بمنزلة الكائن بذات الناحية انهار عليه حائط مما نتج عنه وفاته.

وبسؤال شقيقه يوسف مهني عطية بخيت 29 سنة حاصل علي دبلوم، ويقيم دائرة مركز المنشاه أيد ما جاء بالفحص، ونفي الشبهة الجنائية.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتج عنها صدمة عصبية حادة ونزيف بالمخ علي أثر أصطدام شديد للرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم “1760″ إداري المركز لسنة 2016، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.