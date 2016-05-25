اليوم .. سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية كندا قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب

يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الأربعاء نظيره الكندى ستيفان ديون، حيث يبحث الوزيران قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية، يعقبها مؤتمر صحفى مشترك، فى إطار جولة الوزير الوزير فى الشرق الأوسط التى تشمل تونس والسعودية.

وأعلن وزير الخارجية الكندى السبت الماضى فى تونس إطلاق شراكة أمنية مدتها الأولية ثلاثة أعوام بهدف دعم تونس فى "معركتها ضد الإرهاب". وصرح ستيفان ديون للصحفيين فى ختام لقاء مع نظيره التونسى خميس الجهيناوى بأنه على المجتمع الدولى أن يدعم تونس فى معركتها ضد الإرهاب. وأضاف: "لهذا السبب أعلن استثمارا بقيمة أربعة ملايين دولار (نحو 3,5 ملايين يورو) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بحيث تكون لكندا شراكة مع تونس.

- سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية كندا غدا قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب

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