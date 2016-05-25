اليوم.. السيسي يبحث مع وزير خارجية كندا العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء، وزير خارجية كندا ستيفان ديون.

ومن المقرر، أن يبحث الرئيس السيسى مع وزير الخارجية الكندى تطورات الأوضاع السياسية المصرية وأزمات المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين مصر وكندا فى شتى المجالات، بجانب بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب.

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