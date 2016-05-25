نائب بالبرلمان الفرنسى: الأفضل الابتعاد عن التكهنات فى حادث الطائرة المصرية

تقدم النائب الفرنسى فيليب فوليو رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية فى البرلمان الفرنسى، بتعازيه لأهالى ضحايا الطائرة المنكوبة من المصريين والفرنسين، مشيرا إلى أن بالرغم من عدم معرفة أسباب الحادث إلا أنه يجده الوقت المناسب للتواجد فى مصر

وأضاف فيليب فوليو، خلال أول لقاء على شاشات الفضائيات المصرية ببرنامج "نهار جديد"، أن خلال لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن حادث الطائرة، مؤكدا أن هذا الحادث لن يغير شئ من الحميمية بين فرنسا و مصر، و أرعب عن سعادته أنه أول وفد برلمانى يتشرف بمقابلة السيسى، وأن البلدين قاموا ببناء العديد من الطرق للوصول إلى هذه العلاقات الجيدة بين البلدين.

وتعليقا على حادث طائرة مصر للطيران أكد فوليو، أن هناك صعوبة بالتكهن بما حدث ومن الحكمة الانتظار لمعرفة ما حدث عن طريق الصندوق الأسود، وهناك تعاون بين البلدين فى ذلك، مطالبا بالابتعاد عن التكهنات حتى يتم تفريغ محتويات الصندوق الأسود لعدم تضارب العلاقات و الأراء.

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