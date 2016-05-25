نزوح 520 أسرة من مدينة سرت الليبية لـ "زليتن" بعد سيطرة داعش عليها

قالت لجنة مدينة زليتن لحصر النازحين أن أعداد النازحين من سرت إلى زليتن وصل إلى نحو 2734 شخصا بإجمالى 520 أسرة بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة.

وأكد محمد عريبى رئيس لجنة شؤون النازحين بزليتن- فى تصريح صحفى الأربعاء، أن اللجنة تواصل عملية حصر النازحين بالتنسيق مع المجلس البلدى بزليتن بهدف تحديد عددهم وإثبات تسكينهم وتسجيلهم بشكل رسمى، فضلا عن تقديم المساعدات والاحتياجات الأساسية لهم، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأسر غير المسجلة لديهم.

وأضاف عريبى أن اللجنة التى شكلها المجلس البلدى زليتن تعمل مع البلدية والمنظمات الأهلية من أجل توزيع المساعدات على النازحين، لافتا إلى أن أزمة نقص السكن هى الأبرز خلال هذه الفترة، داعيا إلى تعاون جميع المواطنين.

ونوه إلى أن إحصائية أعداد النازحين من المدن الأخرى "وأبرزها مدينة بنغازى قد تجاوزت 400 أسرة بنحو أكثر من900 شخص.

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