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دراسة أمريكية تكشف: تقلبات الضغط تتنبأ بفقدان الذاكرة لكبار السن

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دراسة أمريكية تكشف: تقلبات الضغط تتنبأ بفقدان الذاكرة لكبار السن دراسة أمريكية تكشف: تقلبات الضغط تتنبأ بفقدان الذاكرة لكبار السن
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت بأن التقلبات فى ضغط الدم قد تكون مرتبطة بانخفاض أسرع فى مهارات التفكير بين كبار السن.

ووجد الباحثون، خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الامريكى “Health Day News”، أن كبار السن الذين يعانون من تقلبات ضغط الدم الانقباضى "الرقم الأعلى فى قراءة ضغط الدم" خلال زيارتهم للطبيب كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتدهور العقلى السريع وفقدان الذاكرة اللفظية، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم مستويات معتدلة من ضغط الدم.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور بو تشين، من معهد روتجرز فى ولاية نيو برونزويك الأمريكية، إنه على مدى السنوات الستة الماضية، تراكمت الأدلة التى تثبت أن تقلب ضغط الدم خلال الزيارات الشهرية أو السنوية للطبيب قد تؤدى إلى زيادة خطر السكتة الدماغية وبعض المشاكل الصحية. وأضاف الباحثون أن التحكم فى ضغط الدم وعلاج عدم استقراره قد يكون استراتيجية محتملة فى الحفاظ على الوظائف العقلية بين كبار السن.

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