ضبط 2 طن و290 كيلو أرز وطن فول بدون فواتير فى قنا

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن قنا من ضبط كمية من الأرز والفول بدون فواتير فيما تم تحرير 12 قضية تموينية خلال حملة لضبط الأسواق بمختلف مراكز المحافظة.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "أحمد ع ا" 33 سنة صاحب مخازن عطارة بمدينه قنا بعد العثور بداخل المخازن على كمية من أجولة الأرز بدون فواتير بلغت 85 جوالا بإجمالى 2,290 طن فيما تم ضبط داخل المخازن أيضا 40 جوال فول وزنت طن بدون فواتير.

ومن ناحية أخرى حررت قوة أمنية من مباحث التموين بمديرية أمن قنا 12 محضر مخالفات تموينية متنوعه خلال حملة أمنية لمدة يوم لضبط الأسعار بالأسواق.

محافظ قنا يرأس اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة