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اليوم.. اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان

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اليوم.. اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان اليوم.. اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان
تعقد جامعة أسوان، صباح اليوم، الأربعاء، مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور اللواء محمد بركات السكرتير العام لمحافظة أسوان، ووكلاء الكليات المختلفة، بالقاعة المركزية.

وأكد نائب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أن المجلس سوف يناقش اليوم، أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى وكيفية سرعة رصد درجات التصحيح، لظهور النتائج فى الموعد المحدد لها، كما سيناقش المجلس الخطة الموضوعة لطلاب الجامعة للمشاركة فى الأنشطة الطلابية الصيفية، والتى ستستأنف عقب الانتهاء من أداء امتحانات نهاية العام الدراسى.


>بالصور.. نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد سير الامتحانات بالكليات
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