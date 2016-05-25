محافظ المنوفية يكرم السكرتير العام للمحافظة ويهديه درع المحافظة

كرم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة المنوفية، وقد شارك فى الحفل مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ورؤساء المراكز والمدن، و مديرى المديريات والقيادات الأمنية وبعض من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة المنوفية.

وأكد المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة أشمون فى كلمته نيابة عن رؤساء المراكز والمدن أن اللواء محمد الشيخ كرم نفسه قبل أن يكرم وذلك بمعاملته الحسنة وسمعته الطيبة وأعرب عن سعادتهم بمشاركتهم هذا الحفل كلمحة وفاء ومحبة لمن يعطى ويحرز العطاء.

فيما وجه عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بالشكر والتقدير للواء محمد الشيخ على ما قدمه من دعم وحل كثير من المشكلات متمنيا له حياة موفقة فى منصبة الجديد ويعينه الله على مسؤليته.

وأشاد مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية باللواء محمد الشيخ بحسن خلقه وعلاقاته الطيبة بالجميع ورؤيته الجيدة فى علاج المشكلات، وإدارة المواقف الصعبة، وقدرته على خلق مناخ أسرى بين العاملين، ومهاراته القيادية فى مواجهة العقبات وتحدى الصعاب.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبدالباسط أن هذا التكريم هو لمسه وفاء من أصل المنوفية العريق لكل من تولى منصب السكرتير العام لمحافظة المنوفية وبكل حب وتقدير للمجهودات المبزولة على أرض المحافظة، فضلا عن تميز الشيخ بهدوء النفس والسكينة وابتسامته الخفيفة وقدرته على التعامل مع المشكلات بصدر رحب، مؤكدا أن المنوفية فى قلب الجميع وأنها تترك علامة طيبة فى قلب كل من تولى مسؤليتها ويرجع الفضل إلى أهالى المنوفية.

كما قام المحافظ بتسليم درع محافظة المنوفية إلى اللواء محمد الشيخ تقديرا لمجهوداته المثمرة على أرض المنوفية داعيا المولى عز وجل أن يوفقة وأن يحفظ هذا الوطن من كل ما يحط به فكر سيئ وأن يوفق رئيس الجمهورية فى النهوض بمصر وحمايته فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن مصر ستظل عالية خفاقة فى وجه كل من يعاديها.

واختتم اللواء محمد الشيخ بكلمته التى أعرب فيها عن سعادته بهذا التكريم، وعن شكره وامتنانه لكل مشاعر الحب والود التى لمسها من الجميع.

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