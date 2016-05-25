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تعرف على علاج الزغطة.. حبس النفس وأكل السكر

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تعرف على علاج الزغطة.. حبس النفس وأكل السكر تعرف على علاج الزغطة.. حبس النفس وأكل السكر
تحدث الزغطة بسبب انكماش العضلات بين الحجاب الحاجز، مما يؤدى إلى التنفس فى الهواء بسرعة جدا، يليها إغلاق مفاجئ للحبال الصوتية وهذا ينتج عنه هذا الصوت المميز.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Top10homeremedies”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن 3 علاجات للزغطة، وتشمل:

1- المياه الباردة


>يمكنك صدم الجسم بشرب الماء البارد لوقف الفواق أو الزغطة، حيث إن أى نوع من الصدمة يسبب الإلهاء، وبالتالى يساعد على وقف أى أمر آخر. وثمة خيار آخر هو أن تمتص قطعة صغيرة من الثلج لبضع ثوان.

2- حبس النفس


>حبس النفس هو علاج فعال لأنه يزيد من كمية ثانى أكسيد الكربون فى الدم، الذى يشغل العقل ويوقف دورة الزغطة. وأوضح الباحثون أن هذا العلاج يعتمد على أخذ نفس عميق مع الاحتفاظ به لفترة طويلة وإخراج الزفير بلطف وببطء، ويجب فعل ذلك عدة مرات للتخلى عن الزغطة.

3- السكر


>السكر هو علاج منزلى كبير للزغطة، خاصة للأطفال الصغار الذين لا يستطيعون فعل العلاجات المذكورة أعلاه، حيث إن ابتلاعه يحفز العصب المبهم ويجعل الجسم ينسى كل شىء عن الزغطة.

طريقة الاستخدام


>ملء 1 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض أو البنى، مع وضعها فى الفم لمدة 5 ثوان، مع السماح له بالذوبان ببطء دون مضغ. هذا العلاج يمكن استخدامه من قبل الكبار أيضا، ولكن الناس الذين لديهم مرض السكرى يجب تجنب ذلك.

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