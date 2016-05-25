ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها عن ضبط 40 محكوما عليهم، بينهم " ج م س"، فى القضية رقم 17 لسنة 2014 جنايات قسم نخل " سرقة بالإكراه "، والمقيدة برقم 71 لسنة 2014 كلى مستأنف الإسماعيلية حصر رقم 10 لسنة 2016 جنايات الإسماعيلية غيابي بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه ، و18 فى جنح الحبس الجزئى، 3 فى جنح الحبس المستأنف، 13 فى جنح الغرامات، 5 مخالفات .

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا تمويني، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 67 مخالفة متنوعة ، و فى مجال جهود حماية الآداب تم تحرير 10 محاضر سكن مفروش بدون إخطار، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 345 مخالفة مرورية.

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