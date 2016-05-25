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ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها عن ضبط 40 محكوما عليهم، بينهم " ج م س"، فى القضية رقم 17 لسنة 2014 جنايات قسم نخل " سرقة بالإكراه "، والمقيدة برقم 71 لسنة 2014 كلى مستأنف الإسماعيلية حصر رقم 10 لسنة 2016 جنايات الإسماعيلية غيابي بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه ، و18 فى جنح الحبس الجزئى، 3 فى جنح الحبس المستأنف، 13 فى جنح الغرامات، 5 مخالفات .

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا تمويني، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 67 مخالفة متنوعة ، و فى مجال جهود حماية الآداب تم تحرير 10 محاضر سكن مفروش بدون إخطار، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 345 مخالفة مرورية.

- ضبط 36 هاربا من تنفيذ أحكام و75 مخالفة متنوعة فى شمال سيناء
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مصر 365

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